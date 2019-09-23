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23 сентября • обновлено в 12:28
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"Украина руководит всем миром": Царев поделился "откровениями" о переговорах с Россией по газу

1.5т Читать материал на украинском

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев сообщил, что Украина выкручивает руки России в переговорах по транзиту газа в Европу. Соответсвующее заявление высмеял украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Украинцы понимают, что их позиция сильная и выкручивают руки. Они говорят, что готовы подписать годичный контракт на поставку газа, но просят заплатить 16 млрд долларов… Как с этим справится "Газпром" мне сказать сложно", – заявил Царев в ролике, опубликованном на YouTube-канале Цимбалюка.

"Как? Для начала погасить долги перед Украиной. Это первый шаг, чтобы начать взаимовыгодный диалог" – комментирует слова Царева журналист.

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После этого экс-нардеп от Партии Регионов обратил свое внимание на грядущую встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Трамп очень сильно зависит от Зеленского из-за "дел Байдена и других демократов".

Кроме того, Царев признал, что и российский газовый монополист зависит от поставок через Украину.

"Газпром" очень сильно зависит от поставок газа через Украину. Украина сейчас стала таким местом, которое чуть ли не руководит всем миром", – отметил он.

После этого Цимбалюк высмеял Царева, заявив, что сторонник "русского мира" уже жалеет, что выбрал сторону агрессора, поскольку Украина стала центром мира.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Персоны
Олег Царев Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
газ
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Мир Миру
Мир Миру
Якщо Путін думає так, як Царьов, то весільний коровай майже весь дістався нареченій :-)))
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