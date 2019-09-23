"Украина руководит всем миром": Царев поделился "откровениями" о переговорах с Россией по газу

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев сообщил, что Украина выкручивает руки России в переговорах по транзиту газа в Европу. Соответсвующее заявление высмеял украинский журналист Роман Цимбалюк.
"Украинцы понимают, что их позиция сильная и выкручивают руки. Они говорят, что готовы подписать годичный контракт на поставку газа, но просят заплатить 16 млрд долларов… Как с этим справится "Газпром" мне сказать сложно", – заявил Царев в ролике, опубликованном на YouTube-канале Цимбалюка.
"Как? Для начала погасить долги перед Украиной. Это первый шаг, чтобы начать взаимовыгодный диалог" – комментирует слова Царева журналист.
После этого экс-нардеп от Партии Регионов обратил свое внимание на грядущую встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Трамп очень сильно зависит от Зеленского из-за "дел Байдена и других демократов".
Кроме того, Царев признал, что и российский газовый монополист зависит от поставок через Украину.
"Газпром" очень сильно зависит от поставок газа через Украину. Украина сейчас стала таким местом, которое чуть ли не руководит всем миром", – отметил он.
После этого Цимбалюк высмеял Царева, заявив, что сторонник "русского мира" уже жалеет, что выбрал сторону агрессора, поскольку Украина стала центром мира.
Сторонник "русского мира" пожаловался, что Киев выкручивает руки Москве
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС. Поставки газа в Европу через Украину, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, могут возобновиться уже с 1 января 2020 года.
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