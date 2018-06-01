Украина резко увеличила торговлю с США

Президент Петр Порошенко заявил, что объем взаимной торговли и инвестиций между Украиной и Соединенными Штатами в течение последнего года увеличился в четыре раза.

В частности, глава государства напомнил о встрече с американским президентом Дональдом Трампом, министром торговли и государственным секретарем США, на которой Киев и Вашингтон договорились резко увеличить сотрудничество, передает "Укринформ".

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"Сегодня мы уже можем сказать, что только за последний год объем нашей взаимной торговли и инвестиций увеличился в четыре раза", – заявил Порошенко, выступая на церемонии запуска пускового комплекса зернового терминала в Одесской области.

Напомним, ранее Украина и Израиль завершили переговоры по зоне свободной торговли.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошлый год рост двусторонней торговли между Украиной и Германией составил почти 23%.