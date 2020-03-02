Украина резко увеличила госдолг: у Гончарука отчитались о проблемах

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года вырос на 4,04% и составил 2079 млрд гривен.

В то же время госдолг в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 1,1% и составил 83,43 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Главным фактором влияния на колебание суммы государственного долга была девальвация гривни относительно доллара. По данным Национального банка в январе этот показатель составил 5,2%.

В Министерстве финансов заявили, что для уменьшения влияния курсовых колебаний на состояние госдолга ведомство последовательно сокращает долю государственного долга, номинированного в иностранной валютные.

Согласно цели, поставленной Минфином, на конец 2024 года такая доля должна превысить 50%.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года вырос на 4,04% и составил 2079 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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