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2 марта • обновлено в 15:55
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Украина резко увеличила госдолг: у Гончарука отчитались о проблемах

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Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года вырос на 4,04% и составил 2079 млрд гривен.

В то же время госдолг в эквиваленте в иностранной валюте уменьшился на 1,1% и составил 83,43 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Главным фактором влияния на колебание суммы государственного долга была девальвация гривни относительно доллара. По данным Национального банка в январе этот показатель составил 5,2%.

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В Министерстве финансов заявили, что для уменьшения влияния курсовых колебаний на состояние госдолга ведомство последовательно сокращает долю государственного долга, номинированного в иностранной валютные.

Согласно цели, поставленной Минфином, на конец 2024 года такая доля должна превысить 50%.

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года вырос на 4,04% и составил 2079 млрд гривен

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в январе 2020 года вырос на 4,04% и составил 2079 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Госбюджет-2020
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
напоминание украинцам: Изобретатель малороссийского наречия Иван Петрович Котляревский (29 августа (9 сентября) 1769, Полтава — 29 октября (10 ноября) 1838, Полтава). Украинский язык был создан в 1794 году на основе некоторых особенностей южнорусских диалектов, бытующего и поныне в Ростовской и Воронежской областях и при этом абсолютно взаимопонимаемых с русским языком, бытующим в Центральной России. Создан он был путём нарочитого искажения общеславянской фонетики, при которой вместо общеславянских «о» и «ѣ» стали для комического эффекта применять звук «и», «хв» вместо «ф» а также путём засорения языка инославными заимствованиями и нарочно выдуманными неологизмами. В первом случае это выразилось в том, что, например, конь, который звучит как конь и по-сербски, и по-болгарски, и даже по-лужицки, по-украински стал называться кiнь. Кот же стал называться кіт, а чтобы кота не путали с китом, кит стал произноситься как кыт. По второму же принципу табуретка стала пiдсральником, насморк нежитью, а зонт – розчипіркой. Потом уже советские украинские филологи заменили розчипірку на парасольку (от французского parasol), табуретке вернули русское название, поскольку пiдсральник звучал не совсем прилично, а насморк так и остался нежитью. Но в годы незалэжности общеславянские и международные слова стали заменять на искусственно созданные, стилизованные под простанародные лексемы. В результате акушерка стала пупорезкой, лiфт – підйомником, зеркало – люстром, процент – відсотком, а коробка передач – скринькой перепихунців... ... а мене ещё нравятся цукерки "Ведмедик клешаногий" Му-ха-ха... )))
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