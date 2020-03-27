Украина резко улучшила позиции в рейтинге экономической свободы

Украина в Индексе экономической свободы от Heritage Foundation по итогам 2019 года поднялась на 13 позиций и заняла 134-е место из 180-ти.

Об этом сообщается на сайте организации.

При этом Украина входит в категорию стран “В основном несвободные” и занимает последнее 45-е место в европейском регионе. Ее общий балл (54,9) значительно ниже региональных и мировых средних, отмечают составители рейтинга.

Самые низкие баллы страна получила по показателям: свобода инвестиционной и финансовой деятельности (категория – открытые рынки), самые высокие – фискальное здоровье и налоговое бремя.

Факторы, которые тормозят поднятие Украины в рейтинге:

устаревший трудовой кодекс,

чрезмерная бюрократия, препятствующая увеличению инвестиций,

большое количество неработающих кредитов в банках,

неразвитый рынок капитала.

Из позитивных начинаний правительства упоминаются возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.

Соседями Украины по рейтингу являются Бенин (133 место) и Пакистан (135). Граничащая с Украиной Польша находится на 46 месте, Россия – на 94, Беларусь – на 88, Молдова – на 87.

Возглавили рейтинг Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Замыкают его – Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован рейтинг самых дорогих городов мира. Сингапур, Гонконг и Осака возглавили список.

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