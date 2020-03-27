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27 марта • обновлено в 14:03
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Украина резко улучшила позиции в мировом рейтинге экономической свободы

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Украина в Индексе экономической свободы от Heritage Foundation по итогам 2019 года поднялась на 13 позиций и заняла 134-е место из 180-ти.

Об этом сообщается на сайте организации.

При этом Украина входит в категорию стран “В основном несвободные” и занимает последнее 45-е место в европейском регионе. Ее общий балл (54,9) значительно ниже региональных и мировых средних, отмечают составители рейтинга.

Украина резко улучшила позиции в рейтинге экономической свободы

Самые низкие баллы страна получила по показателям: свобода инвестиционной и финансовой деятельности (категория открытые рынки), самые высокие фискальное здоровье и налоговое бремя.

Украина резко улучшила позиции в рейтинге экономической свободы

Факторы, которые тормозят поднятие Украины в рейтинге:

  • устаревший трудовой кодекс,

  • чрезмерная бюрократия, препятствующая увеличению инвестиций,

  • большое количество неработающих кредитов в банках,

  • неразвитый рынок капитала.

Из позитивных начинаний правительства упоминаются возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.

Соседями Украины по рейтингу являются Бенин (133 место) и Пакистан (135). Граничащая с Украиной Польша находится на 46 месте, Россия – на 94, Беларусь – на 88, Молдова – на 87.

Возглавили рейтинг Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Замыкают его – Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован рейтинг самых дорогих городов мира. Сингапур, Гонконг и Осака возглавили список.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
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