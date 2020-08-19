Украина разорвала еще семь договоров СНГ из-за Крыма

Украина вышла из семи международных договоров, которые были заключены в рамках СНГ и касаются сферы гражданской авиации.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в среду, 19 августа. Правительство приняло решение единогласно.

"Это ответ на нарушение Россией норм международного права. С 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тысяч постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд грн за то, что российские самолеты летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве и речи быть не может", — отметил Шмыгаль.

"Поэтому сегодня мы денонсируем, то есть фактически разрываем договор о радионавигационном обеспечении и соглашения, касающиеся гражданской авиации", — добавил он.

Таким образом, Украина разорвала ряд договоров, в числе которых соглашения о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ, о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, о практическом использовании статьи 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации. Также Киев не будет участвовать в реформировании Межгосударственного консультативного совета "Радионавигация".

Украина вышла из меморандума "О принципах взаимодействия и сотрудничества в области гражданской авиации", а также расторгла договор "О сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации".

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Госдуме РФ заявили, что Украина может присоединиться к так называемому Союзному государству России и Беларуси.