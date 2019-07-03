Украина разместила гособлигации на внушительную сумму

Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 8,04 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. "Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, при этом ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня Украина разместила еврооблигации под ставку 6,75% годовых на cумму в 1 млрд евро.

Ранее стало известно, что Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Также о предстоящем выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

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