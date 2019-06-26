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Украина расширила запрет на товары из России: что попало в список

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Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России.

Постановление было обнародовано в среду, 26 июня, на сайте правительства. В частности, эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины.

Как указано в документе, принятом 15 мая, помимо указанных товаров, эмбарго распространяется на спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

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Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Украина расширила запрет на товары из России: что попало в список

"Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня правительство России временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции.

Ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

24 июня президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ.

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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Агония сказочных дегенератов))
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Приходько Егор
Приходько Егор
ну теперь заживете. производства свего нет. жрать то что будите?
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Приходько Егор, Не парься, Внаукраина страна богатая, будут в СШП покупать в 8 раз дороже.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
цемент- строить нечего, удобрения- удобрять нечего, корма- кормить некого и некому.
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