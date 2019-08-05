Украина проведет газовые переговоры с Россией: у Зеленского рассказали когда

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что газовые переговоры по сохранению транзита газа после 2019 года между Украиной и Россией пройдут после назначения нового правительства.

"Нам важно сохранить транзит. Это не только поступление около 3 млрд долларов, которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также – геополитики", – сообщил Данилюк, передает "Укринформ".

"Для этого надо провести переговоры с поставщиком, Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся", – добавил он.

По словам секретаря СНБО, переговоры, скорее всего, пройдут тогда, когда будет сформировано новое правительство.

"Будет назначен новый министр энергетики, который будет ответственен за этот процесс переговоров. Сейчас мы оцениваем различные сценарии. С нашей стороны должны быть выполнены определенные условия. Одна из них – до конца года должен быть завершен анбандлинг. Это позволит создать условия конкуренции на рынке газа, чтобы имели равный доступ все поставщики газа", – отметил Данилюк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что вариант прекращения транзита рассматривается, однако необходимо прилагать усилия для его сохранения.

"Переговоры идут между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", а также между двумя правительствами. Место для каких-то третьих сил, тем более политических, не предусмотрено и быть не может", – резюмировал Данилюк.

Газовые переговоры между Украиной и Россией пройдут после назначения нового правительства

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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