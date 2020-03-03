Украина проиграла в Стокгольме арбитраж по "дочке" банка России

Украине не удалось оспорить решение арбитра Стокгольмского арбитража, который запретил ей продавать российский "Проминвестбанк".

Соответствующая фирма является "дочкой" российской государственной корпорации ВЭБ, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, заявление об арбитраже в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма ВЭБ подал в июне 2019 года.

В августе российский государственный банк попросил арбитраж принять обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу акций "Проминвестбанка" с аукциона.

В результате чрезвычайный арбитр запретил Украине совершать любые действия, направленные на продажу акций банка.

После этого Украина решила обжаловать это решение перед полным составом трибунала. Однако арбитраж решил оставить вердикт в силе.

Напомним, что гражданин России Павел Фукс, который отличился в Украине рядом коррупционных схем и теневым выкупом проблемных активов, пытается с помощью своего партнера выкупить акции "Проминвестбанка".

Кроме того, Фукс уже проворачивал подобную схему. Тогда он выкупал долги "Укргаздобычи".

Также OBOZREVATEL подробно писал о том, почему сделка по покупке "Проминвестбанка" в Украине позволит получить от России миллиарды долларов благодаря манипуляциям со стоимостью акций.

Украине не удалось оспорить прошлогоднее решение арбитра Стокгольмского арбитража, который запретил ей продавать "Проминвестбанк"

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Соответствующее решение принял Арбитражный суд в Париже. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации.

При этом первый шаг в суде "Ощадбанк" сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

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