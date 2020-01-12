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12 января • обновлено в 08:12
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Украина проест $3 млрд от "Газпрома"? Озвучен тревожный прогноз

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Украина проест 3 млрд долларов, полученные от российского "Газпрома" в результате судебной тяжбы в Стокгольмском арбитраже.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин, комментируя решение Кабинета министров снизить тарифы на отопление на 30%.

"Вопрос, как не проесть 3 млрд долларов, которые Украина получила. Самый большой враг благополучия – это популизм, попытки играться с дешевыми тарифами, сделать какому-то товару нерыночную цену, как это уже начало происходить в Украине. Не успели получить 3 млрд долларов, уже Кабмин выдал постановление – местным компаниям, теплокоммунэнерго, местной власти найти возможность на 30% уменьшить платежку", – отметил Надеин.

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"А как ее уменьшить, если в тарифе отображаются соответствующие цены на газ? Соответственно, эти компании в конечном счете не доплатят "Нафтогазу". "Нафтогаз" фактически уже начинает проедать эти 3 млрд долларов, потому что он или покроет это недоплатой в государственный бюджет, или просто доплатит и эти деньги "съедят", – подчеркнул он.

По словам эксперта, "все это идет под маской обещаний президента, что надо снизить тарифы".

Украина проест $3 млрд от "Газпрома"? Озвучен тревожный прогноз

ua-energy.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на отопление на 30%. По его словам, соответствующее решение правительства было принято после поручения президента Владимира Зеленского "разработать механизмы для обеспечения справедливых тарифов".

Ранее российский "Газпром" согласился выплатить Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

В президентской партии "Слуга народа" заявляли, что "Нафтогаз" потратит полученные у "Газпрома" деньги на выплаты по кредитным обязательствам, а также на увеличение добычи газа в Украине.

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Темы
Цена на газ Стокгольмское решение по газу Рынок газа Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Иван Надеин
Место
Украина
Теги
газ Газпром НАК "Нафтогаз"
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Конечно проест. Xoxляндия ничего не производит, кроме шлюx, буряка и навоза.
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Prokopenko Nikolay
Prokopenko Nikolay
Мы и не сомневались в этом. Поддержка низкого курса доллара, дотация коммунальных платежей, все для рейтинга Зелепупа, а там и выплата процентов ОВГЗ, а проценты нехилые 16 - 19%. Короче ОПГ к власти с зарплатами 2 лимона в месяц. Порошенко с Луценко отдыхают.
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