''Украина продолжает борьбу'': Порошенко обратился с мощным посланием к России из-за ''Северного потока-2''

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, 12 апреля, в Берлине, передает "Интерфакс-Украина". Украинский лидер напомнил, что "Северный поток-2" не является новой темой в дискуссиях между Украиной и Германией, а также между Украиной и Европейским Союзом.

"Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", — сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул: наличие стратегического партнерства демонстрирует, что стороны могут обсуждать любые вопросы.

"Пока что позиция Германии — это защитить Украину и обеспечить безопасность. Механизмы защиты этой безопасности пока что мы видим по-разному: Германия — в виде гарантирования определенного объема прокачки (газа через украинскую ГТС. — Ред.), мы же видим в остановке строительства этого газопровода", — сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украина видит в этом проекте "серьезный политический окрас и угрозу для государства. "Могу заявить, что наши переговоры в Германии в этой сфере продолжаются", — сказал он.

В свою очередь Меркель подтвердила слова Порошенко, подчеркнув, что "наше стратегическое партнерство может выдержать определенные разногласия".

Канцлер Германии вновь заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной. По ее словам, она говорила президенту России Владимиру Путину, что проект "Северный поток-2" не оставит Украину без транзита газа.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств —Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к газовой директиве, охватывающей морские газопроводы, в том числе российские "Северные потоки".

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