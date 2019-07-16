Украина продлила эмбарго против России

Украина продлила до конца 2020 года действие запрета на ввоз в страну товаров из Российской Федерации.

В частности, Кабинет министров внес соответствующие изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1147, свидетельствует "Правительственный портал".

"Внести в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации" – с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров от 15 мая 2019 № 535", – говорится в сообщении.

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