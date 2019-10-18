"Это невозможно": Украина признала, что не может отсоединиться от энергосистемы России

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин заявил, что Украина принимает все меры для отсоединения от энергосистемы России, но на сегодняшний день это невозможно.

"Мы принимаем все меры для как можно скорейшего отсоединения от энергосистемы России, но это сегодня невозможно", – сообщил Шубин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 октября.

"Я надеюсь, что за следующие три года мы сможем с вами создать технические и экономические предпосылки для объединения с Европой", – добавил замминистра.

По его словам, исторически сложилось, что энергосистемы Украины и РФ были объединены. Они существуют как одна единая энергетическая система, и только часть Украины – Бурштынский энергоостров – имеет соединение с энергосистемой Европы.

"Наша цель – полностью объединиться с энергосистемой Европы", – резюмировал Шубин.

Украина принимает все меры для отсоединения от энергосистемы России

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.

Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.

Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся