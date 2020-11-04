Украина привлекла почти 2 млрд грн за счет облигаций

Министерство финансов привлекло 1,955 млрд гривен в государственный бюджет за счет аукционов ценных бумаг.

"На аукционах облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте со сроком обращения 3 месяца, 1 и 3 года", – сообщает пресс-служба ведомства на Facebook.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1,952 млрд гривен.

Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным облигациям внутреннего государственного займа составила 7,5%. Минфин не удовлетворил спрос на 1-летние и 3-летние ОВГЗ по ставкам выше, чем на предыдущих аукционах.

От размещения гривневых 3-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 3 млн грн, средневзвешенная ставка доходности при этом осталась неизменной – 10,95%. По однолетними ОВГЗ аукцион не состоялся.

Министерство финансов привлекло 1,955 млрд гривен в государственный бюджет

Министерство финансов привлекло 1,955 млрд гривен в государственный бюджет

Зачем Украине занимает деньги

Украина продает облигации, которые через некоторое время должна выкупить с процентами. Фактически, это одна из форм кредитования. Государству нужны деньги, чтобы срочно закрывать провалы в бюджете (которые возникают, например, из-за увеличения пенсий) и быстро рассчитываться по кредитам, которые были взяты ранее.

Например 1 сентября Минфин отдал $1,69 млрд (около 46,6 млрд грн), погасив вторую серию долговых облигаций, выпущенных в 2015 году. Частично это было сделано не своими деньгами, а заемными – за счет продажи 28 августа еврооблигаций на $328 млн американском банке JP Morgan.

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 года вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05 млрд. На каждого украинца приходится по $2036 госдолга.