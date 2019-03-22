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/Новости экономики

Украина привлечет новых союзников для борьбы с "Газпромом"

1.1тЧитать материал на украинском

НАК "Нафтогаз Украины" намерен договориться с компанией Wikborg, Rein&Co. DA Advokatfirma о предоставлении юридических услуг.

В частности, норвежская фирма должна защищать интересы национальной акционерной компании Украины в урегулировании спора с российским газовым монополистом "Газпромом", передают "Українські новини".

Процедура закупки услуг проводится по переговорной процедуре во исполнение постановления Кабинета министров №138 от 7 мая 2014 года.

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"Цель – привлечение квалифицированных и высокопрофессиональных юридических советников для обеспечения защиты прав и интересов Украины во время урегулирования спора между "Нафтогазом" и "Газпромом", – говорится в сообщении.

Стоимость закупки услуг составляет 14 млн евро. Срок оказания услуг – до 31 декабря 2019 года.

Украина привлечет новых союзников для борьбы с "Газпромом"

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Тупорылым Бандерам врача дешевле будет нанять)))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Михайлов Александр, Патологоанатома)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А отказаться от газа страны ахрессора не проще?
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Семенов Александр
Семенов Александр
Ещё 14 млн евро, на чэргову пэрэмогу,. Зашибись, Гымн когда можно начинать спиваты, сейчас же, или подождатькогда Коболев эмигрирует
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