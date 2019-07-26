Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина привлечет 250 млн евро кредита: что известно

1.6т Читать материал на украинском

Кабинет министров поручил Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International на 250 млн евро.

В частности, правительство намерено получить 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро – на пять лет под 6,25% годовых, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабмина №651, процентный доход будет уплачиваться ежеквартально.

Новости
США дадут Украине сотни миллионов долларов на оружие

В документе отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о государственном бюджете на 2019 год.

Другие подробности отсутствуют.

При этом в прошлом месяце Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

Это был первый за последние 15 лет выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Министерство финансов намерено получить деньги от Cargill Financial Services International

Министерство финансов намерено получить деньги от Cargill Financial Services International

Как сообщал OBOZREVATEL, для Украины 2019 год является периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу. На начало года объем выплат по обслуживанию и погашению госдолга оценивался в 6,3 млрд долларов.

"Действующая программа stand-by предполагает выделение двух траншей – 1,3 млрд долларов в мае (время переносится) и 1,2 млрд долларов в ноябре (в случае, если бы наша страна выполняла условия Меморандума о сотрудничестве с Фондом, в частности, для получения первого из двух траншей было выполнено только одно условие из четырех – монетизация субсидий)", – отмечал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Финансовая помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Финансовая помощь Украине
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство финансов
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
2
6
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Под такой процент даже Сомали не берет деньги. СУГС, Берег Свидомой Кости!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Радости то, радости. Как будто возвращают долги. Новая команда, новые долги.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Взять в долг -- великая перемога чубатых
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel