Украина привлечет 250 млн евро кредита: что известно

Кабинет министров поручил Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International на 250 млн евро.

В частности, правительство намерено получить 100 млн евро на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро – на пять лет под 6,25% годовых, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабмина №651, процентный доход будет уплачиваться ежеквартально.

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В документе отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о государственном бюджете на 2019 год.

Другие подробности отсутствуют.

При этом в прошлом месяце Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых.

Это был первый за последние 15 лет выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.

Министерство финансов намерено получить деньги от Cargill Financial Services International

Как сообщал OBOZREVATEL, для Украины 2019 год является периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу. На начало года объем выплат по обслуживанию и погашению госдолга оценивался в 6,3 млрд долларов.

"Действующая программа stand-by предполагает выделение двух траншей – 1,3 млрд долларов в мае (время переносится) и 1,2 млрд долларов в ноябре (в случае, если бы наша страна выполняла условия Меморандума о сотрудничестве с Фондом, в частности, для получения первого из двух траншей было выполнено только одно условие из четырех – монетизация субсидий)", – отмечал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

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