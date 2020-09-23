Украина пригрозила санкциями российским сайтам: озвучено условие

Украина может ввести экономические санкции против онлайн-сервисов, которые предлагают контент российского производства и могут нарушать законодательство.

Об этом заявил во время заседания Кабинета министров в среду, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, написал в своем телеграм-канале нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Протокольное поручение предложено в связи с запуском в Украине крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 21 сентября начал работать российский онлайн-ритейлер Wildberries, открыто торгует товарами с символикой страны-агрессора.

Так, на сайте можно увидеть наборы для вышивания портрета президента РФ Владимира Путина, футболки с его изображением. Также свободно продаются одежда и аксессуары с диктаторами Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным, а также с запрещенной в Украине символикой СССР.