Украина пригрозила Германии судами из-за газопровода Путина

Шаги Германии по выводу газопровода "Северный поток-2" из-под действия обновленной газовой директивы, в случае принятия соответствующего решения, будут обжалованы в суде Европейского Союза.

"По большому счету, инициатива Германии относительно "Северного потока-2" и газопроводов идет не совсем в том направлении, которое закладывала Европейская комиссия, поэтому я не думаю, что это будет очень одобрительно воспринято", – заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Укринформ".

"И тоже надо понимать, что все равно речь идет об имплементации директивы. Европейская комиссия имеет довольно весомый голос в этом вопросе, и у нее есть достаточно четкая позиция, каким образом должен быть внедрен этот проект", – добавил Качка.

По его словам, максимум, чего достигнет Германия –долговременные судебные процедуры, которые заблокируют "Северный поток-2".

"По большому счету, все понимают, что "битва" за "Северный поток-2" – это битва за старую модель газового рынка, которая все равно умирает, и это очевидно для всех. Здесь в пользу нам играет то, что мы, как ни странно, из-за кризисных явлений намного динамичнее и привлекательнее для европейского газового рынка", – резюмировал заместитель министра развития экономики.

В частности, немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который должен защитить газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.

Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода независимого от компании, поставляющей ему газ.

Шаги Германии по выводу газопровода "Северный поток-2" из-под действия обновленной газовой директивы будут обжалованы в суде Европейского Союза

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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