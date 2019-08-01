Украина приготовила переговоры с Россией по газу: появились подробности

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, РФ и Евросоюзом запланированы на 16 сентября.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. По его словам, Россия пока не назвала своих представителей на переговорах.

Он также выразил сомнения, что РФ продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска "Северного потока-2", как это обещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Пообещать-то, а потом сдержать это — две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", — заявил Коболев.

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины"по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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