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Украина приготовила переговоры с Россией по газу: появились подробности

1.8т Читать материал на украинском

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что трехсторонние переговоры по транзиту газа между Украиной, РФ и Евросоюзом запланированы на 16 сентября.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt. По его словам, Россия пока не назвала своих представителей на переговорах.

Он также выразил сомнения, что РФ продолжит поставлять газ в Германию через Украину после запуска "Северного потока-2", как это обещала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Пообещать-то, а потом сдержать это — две разные вещи. Это применимо как на русском, так и на немецком языках", — заявил Коболев.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины"по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Ну, если только xoxлы лососнут?!
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Никаких преговоров с оккупантами!
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Питон Каа
Питон Каа
Ну почему-же, если Украина предложит привлекательные условия по транзиту, то Россия продолжит сотрудничество, а если нет, то - нет. Именно об этом много раз было заявлено со многих трибун. Никто в России не собирается стрелять себе в ногу из-за политической конъюнктуры. Только бизнес и экономическая выгода. Вот только Украина скорее всего не может предложить для России привлекательные условия по транзиту, в том числе именно из-за политической конъюнктуры. А значит транзита не будет, и виртуальный реверс тоже станет невозможен.
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