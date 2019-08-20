Украина приготовила неожиданный сюрприз России с газом: все подробности

Компания "Укртрансгаз" готовится до 1 января открыть дополнительный пункт для импорта дополнительных 1,5 млрд кубометров природного газа с территории Евросоюза.

Киев ожидает, что Россия может прекратить транзит газа через Украину, когда в 2019 году подойдет к концу срок предыдущего соглашения, передает "Радио Свобода".

19 августа оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил, что голубое топливо поступит из Румынии через общую границу Украины с Молдовой. В этом месте с обеих сторон расположатся пограничные станции измерения объемов газа.

"Для Украины и Молдовы этот проект имеет стратегическое значение, поскольку, диверсифицируя пути поставок газа, оба государства повысят надежность и гарантируют бесперебойные поставки газа своим потребителям", – отметили в "Укртрансгазе".

Украина готовит РФ сюрприз с газом 24tv.ua

Поскольку система транспортировки газа в Украину предусматривает прежде всего экспорт, трубопроводы нуждаются в модернизации для реверсных поставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже получает газ из Словакии, Польши и Венгрии. Киев приостановил импорт газа из России в ноября 2015 года после аннексии Крыма и поддержки Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины.

"Укртрансгаз" заявил, что ведет переговоры с румынской компанией SNTGN Transgaz, а также другими странами по получению газа из трансбалканского трубопровода.

Опасения, что российский "Газпром" полностью прекратит транзит газа через Украину после достройки газопровода "Северный поток-2", заставляет Украину сохранять на зиму большие объемы газа в подземных хранилищах.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 газохранилищ общей вместимостью 31 млрд. кубометров.

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