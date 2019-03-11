Украина приготовила наказание за выборы Путина в Крыму: в СНБО внесли документ

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по санкциям в отношении иностранным наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.

Такое распоряжение приняло правительство 6 марта. "Предложено на рассмотрение СНБО применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам - гражданам иностранных государств, которые 18 марта 2018 года приняли участие как так называемые "международные наблюдатели" в так называемых "выборах президента Российской Федерации", незаконно проведенных Россией на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в документе.

Отмечается, что реализация данного решения будет способствовать защите нарушенных интересов государства Украина. Кроме того, это создаст предпосылки для свертывания пропагандистской деятельности указанных физических лиц и организаций, которые они представляют.

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта Украина подготовила санкционный список, в который вошли граждане 13 стран, которые выступили "наблюдателями" на выборах президента России 2018 года в оккупированном Крыму.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Путин выиграл с большим отрывом от остальных кандидатов. Несмотря на предупреждение со стороны лидеров Запада, в аннексированном Крыму и Севастополе все же провели выборы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот процесс "филькиной грамотой". В ходе голосования независимые наблюдатели сообщали о различных нарушениях и вмешательствах в избирательный процесс.

Кроме того, экс-заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко показал диаграмму, где видна подтасовка явки на выборах.

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