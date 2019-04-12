Украина придумала план-Б на случай отказа России от транзита

У Украины есть альтернативный план действия на случай прекращения транзита газа из России в ЕС с 2020 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Сегодня". В то же время он признал, что решение вопроса является крайне непростым.

"Безусловно, есть "план Б" на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым. Я считаю, что "Нафтогаз Украины" и его менеджмент достаточно отстали от выполнения того плана, который был утвержден правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству", — сказал Гройсман.

При этом премьер не стал уточнять, в чем заключается этот альтернативный план действий.

Транзит газа Comments.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ожидает, что ей удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Европейский Союз после 2019 года, когда истекает срок действия документа.

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