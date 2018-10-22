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МирСпорт

/Новости экономики

Украина придумала новый способ привлечь инвестиции: что об этом известно

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Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема. Таким образом можно привлечь в страну долгосрочные инвестиции.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил источник в банковских кругах. По его данным, заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Отмечается, что встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября. Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

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Таким образом Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года, один из вариантов — размещение евробондов.

При этом глава правления НАК "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев заявил, что компания планирует на следующей неделе определиться с роад-шоу еврооблигаций на $0,5-1 млрд.

"Мы на следующей неделе будем точно понимать наш график", – передает его слова "Интерфакс-Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе стало известно, что Украина рассматривает вариант выпуска евробондов в гривне.

Место
Украина
Объекты
евробондыдолларУкраина
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Шур Григорий
Шур Григорий
Баку верните предоплату за АН-158 ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
10-летние еврооблигации в долларах, это не долгосрочные инвестиции, это очередной дорогостоящий ДОЛГ ))) - Инвестиции, это когда иностранцы с валютой приходят, что то строят и производят на Украине, а этот доход от еврооблигаций пойдет на погашение старых долгов по еврооблигациям ...
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3
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Разместить можно все что угодно, вопрос упирается лишь в проценты и гарантии.
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