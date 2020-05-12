Шмыгаль обьявил, что опасность дефолта миновала

Украина преодолела опасность дефолта даже несмотря на сильнейший экономический кризис во всем мире в результате борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt. По его словам, Украина сейчас находится на правильном пути.

Он отметил, что сейчас нет абсолютно никаких угроз для экономики, поскольку Украина собирается заключить соглашение на 5 млрд долларов с Международным валютным фондом (МВФ).

Напомним, МВФ поставил Киеву условие получения очередного транша – запуск рынка земли и принятие закона о банках.

По словам премьер-министра Шмыгаля, закон о банках будет принят в ближайшее время. "Тогда возврат ПриватБанка или многомиллиардная компенсация предыдущим владельцам невозможна. Это важно для доверия в Украине", – пояснил он изданию.

Премьер отметил, что коронакризис сделал Украину несколько нестабильной из-за сокращения ее экономических резервов, но он ожидает, что экономический рост замедлится на 4,8%.

Украина преодолела кризис

Шмыгаль также надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель поможет Украине с кредитами МВФ, Всемирного банка, Восточно-европейского банка развития ЕБРР, Европейского инвестиционного банка ЕИБ, Комиссии ЕС и немецкого банка развития KfW. Последний может предоставить Киеву кредит на 150 млн евро, с которого Украина надеется помочь малым и средним предприятиям, пострадавшим из-за коронакризиса.

Кроме того, Украина полагается прежде всего на строительные и инфраструктурные программы стоимостью в миллиард долларов, чтобы вывести страну из экономического кризиса.

"На данный момент ситуация не критическая. Наш дефицит текущего счета в марте составил 389 млн долларов против 526 млн долларов годом ранее. А с валютными резервами в 25,7 млрд долларов мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом, мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена. Но в 2020 году мы все еще должны ожидать прогнозируемого снижения нашего валового внутреннего продукта на 4,8%. Промышленное производство упало на 5,1% в первом квартале", – пояснил изданию Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу советника президента Украины, экономиста Олега Устенко, убытки Украины от эпидемии коронавируса и экономического кризиса могут достичь 8,5% ВВП или более $10 млрд.