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Украина предложила Молдове избавиться от российской зависимости

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"Укртрансгаз" прислал властям Молдовы официальное предложение использовать мощности украинской газотранспортной системы для того, чтобы отказаться от прямых поставок российского газа.

Как сообщает пресс-служба компании, такое предложение сделали в связи с задержкой строительства газового интерконнектора между Молдовой и Румынией, через который Молдова намеревалась покупать газ. Из-за задержки строительства правительству страны придется начинать новые переговоры о покупке газа в России.

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"Уже более трех лет Украина обеспечивает свои потребности в природном газе без участия "Газпрома". Благодаря возможностям ГТС, Украина импортирует весь необходимый объем газа из стран ЕС. Молдавские поставщики с помощью украинской ГТС могут воспользоваться аналогичным подходом, что позволит Молдове самостоятельно импортировать газ из ЕС в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Также Украина предложила Молдове создать страховые запасы газа в украинских подземных хранилищах.

"Общая мощность в точках соединений между Молдовой и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в день, что полностью покрывает потребности потребителей в Молдове", - сообщает пресс-служба.

Соответствующие предложения "Укртрансгаз" прислал в Молдову еще весной 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

Отметим, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Место
Украина
Теги
газУкраинаРоссия
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Дурней нэмае, ""гейропейский""хаз куплять,ну кроме шароварных.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло еще не предлагало молдаванам покупать словацкий газ у Украины?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Шапиро Женька, С свiдомими манкуртами и свiдомо МАНДАйнутым бидлом не получается по душам разговор вести...ни души ни мозока...одни рефлексы...поскакать, позавывать гимн Украины .
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Иваненко Виталий:"Свiдоме бидло еще не предлагало..." Вы решили использовать этот сайт для разговора по душам с самим собой?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Также Украина предложила Молдове создать страховые запасы газа в украинских подземных хранилищах -- вислоухие сами у себя умудряются газ украсть, можно представить что будет с молдавскими запасами)))
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Лукин Андрей
Лукин Андрей
Xозяин Xoxлов, да ничего не будет.....три дня тому прописали ,что укрхаз срочно ищет деньги.....ну возьмет хазом
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