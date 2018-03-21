Украина потратит 300 млрд грн на ремонт и строительство дорог

Украина в 2018-2022 годах потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

Об этом свидетельствует государственная целевая экономическая программа развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которую Кабинет министров утвердил в среду, 21 марта.

"Новых отремонтированных дорог в Украине будет все больше и больше. Нужно подойти к ремонту и строительству дорог абсолютно системно. У нас задача – не километры, а чтобы пути полностью соединяли населенные пункты, как большие, так и малые", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Целью принятой программы является создание современной сети дорог, которая позволит улучшить качество и увеличить объем грузовых и пассажирских перевозок, расширить транзитный потенциал и улучшить инвестиционный климат в Украине.

Документ предусматривает возобновление и развитие сети дорог государственного значения и мостов по принципу с запада на восток, поэтапное внедрение долгосрочных контрактов на содержание дорог, завершение объектов неоконченного строительства высокой степени готовности.

"Мы вводим контроль качества дорог, некоторые вновь построенные дороги уже имеют повреждения. Все, кто сделал халтуру, будут исправят ошибки за свой счет. Мы ввели 5-10 летнюю гарантию на качество дорог. В соглашениях уже сейчас появляются гарантийные условия, которые нужно выполнять подрядчикам", – резюмировал Гройсман.

Кабмин

Кабмин

Кабмин

Кабмин

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабмине инициировали усовершенствование системы государственных строительных норм при строительстве дорог с учетом непосредственно строительства дорожного полотна и соблюдения правил безопасности.