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7 апреля • обновлено в 21:39
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Украина потратила уже миллиард на борьбу с коронавирусом

1.8т
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Украина за две недели потратила почти миллиард гривен на закупку средств, необходимых для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль вечером во вторник, 7 апреля. Он уточнил, что органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые товары на сумму 954 млн грн.

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Больше всего закупались:

  • медицинское оборудование (в частности, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190, 15 млн грн;

  • медицинские материалы (в частности, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147, 12 млн грн;

  • оборудования для анестезии и реанимации (в частности, кислородные концентраторы) – 116, 04 млн грн.

"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн", – написал Шмыгаль.

Украина потратила уже миллиард на борьбу с коронавирусом: что купили

Как писал OBOZREVATEL, в Украину на этой неделе прибудет минимум 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с экспресс-тестами и тест-системами ПЦР, защитными костюмами, аппаратами ИВЛ, масками, респираторами. Также Украина на этой неделе начнет производить собственные тест-системы ПЦР.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
если все что в статье обозначили сложить, то спиз....дили половину!
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Попович Олег
Попович Олег
Скорее украли, но не потратили, в больницах больные всё за свой счёт покупают, возникает вопрос нафига в таком государстве вообще платить налоги если с тебя одни требования а отдачи ноль
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Мир Миру
Мир Миру
То, може, краще було б закупити працездатному населенню протигази, щоб на роботу ходити? :о(
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