Украина за две недели потратила почти миллиард гривен на закупку средств, необходимых для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль вечером во вторник, 7 апреля. Он уточнил, что органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые товары на сумму 954 млн грн.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Больше всего закупались:

медицинское оборудование (в частности, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190, 15 млн грн;

медицинские материалы (в частности, перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147, 12 млн грн;

оборудования для анестезии и реанимации (в частности, кислородные концентраторы) – 116, 04 млн грн.

"Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн", – написал Шмыгаль.

Как писал OBOZREVATEL, в Украину на этой неделе прибудет минимум 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с экспресс-тестами и тест-системами ПЦР, защитными костюмами, аппаратами ИВЛ, масками, респираторами. Также Украина на этой неделе начнет производить собственные тест-системы ПЦР.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!