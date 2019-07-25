Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина потеряла лидерство в престижном мировом рейтинге

3.3т Читать материал на украинском

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности, страна "показала результат, превышающий ожидания" учитывая ее уровень экономического развития, сообщает "Радио Свобода".

При этом в отчете международной организации за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы.

Новости
Положительный прогноз: Moody's повысило рейтинг Украины

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего, а на первом месте оказался Вьетнам.

В то же время в глобальном рейтинге Украина занимает 47 место. В частности по показателю благоприятности политической среды страну поместили на 110 место, по экологической устойчивости – на 120, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17.

Первое место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН занимает Швейцария, последнее – Йемен.

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
11
Смешно
2
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
пора эту 404 переместить в low income...вместе с сенегалом и танзанией украине будет уютнее...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Хорошо Хорошо
Хорошо Хорошо
Ура! Весь мир с нами! Мы развитая европейская держава!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel