Украина потеряла лидерство в престижном мировом рейтинге

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.

По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности, страна "показала результат, превышающий ожидания" учитывая ее уровень экономического развития, сообщает "Радио Свобода".

При этом в отчете международной организации за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего, а на первом месте оказался Вьетнам.

В то же время в глобальном рейтинге Украина занимает 47 место. В частности по показателю благоприятности политической среды страну поместили на 110 место, по экологической устойчивости – на 120, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17.

Первое место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН занимает Швейцария, последнее – Йемен.

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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