Украина потеряла лидерство в престижном мировом рейтинге

Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН.
По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности, страна "показала результат, превышающий ожидания" учитывая ее уровень экономического развития, сообщает "Радио Свобода".
При этом в отчете международной организации за 2018 год Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы.
Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего, а на первом месте оказался Вьетнам.
В то же время в глобальном рейтинге Украина занимает 47 место. В частности по показателю благоприятности политической среды страну поместили на 110 место, по экологической устойчивости – на 120, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов – на 17.
Первое место в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН занимает Швейцария, последнее – Йемен.
Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН
Всемирная организация интеллектуальной собственности при ООН
Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего уровня в рейтинге Глобального индекса инноваций ООН
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.
За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.
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