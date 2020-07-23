Украина потеряла транзит газа "благодаря" российскому "Турецкому потоку"

Украина в 2020 году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством российского газопровода "Турецкий поток". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита.

Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает УНН.

"В этом году мы транспортировала на 45% газа меньше, чем в прошлом 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из Российской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было потеряно "благодаря" строительству "Турецкого потока", – сказал Макогон.

По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветвь "Турецкого потока", то, возможно, потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, так как Венгрия тоже может перейти на получение газа через "Турецкий поток".

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция 27 июля второй раз с начала лет остановит прокачку газа по трубопроводу "Турецкий поток".