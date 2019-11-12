Народный депутат Андрей Деркач заявил, что общая сумма ущерба от неуплаченных налогов в Украине по разным уголовным производствам со структурами, аффилированными с газодобывающей фирмой Burisma, составляет около 1 млрд гривен.

В скандале с деятельностью компании замешан экс вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден и его сын Роберт Хантер Байден, сообщил Деркач на своем YouTube-канале.

"Чтобы помочь следствию, сегодня я обнародую новые факты международной коррупции. Эти документы, как и предыдущие, мне передали журналисты-расследователи в рамках уголовных 11 производств", – отметил депутат.

В частности, согласно данным украинских следователей, Байден получил более 900 тыс. долларов, а его сын – более 16,5 млн долларов за консультации Burisma.

"В официальной выписке из Morgan Stanley показано движение средств с мая 2014 по октябрь 2015 года компании "Роуземон Сенека Боа", владельцем которой является Девон Арчер. Это бизнес-партнер Роберта Хантера Байдена. Как и Байден-младший, Арчер входил в совет директоров Burisma и по совместительству возглавлял компанию "Роуземон Сенека Боа". Именно через эту финансовую компанию-прокладку Роберт Хантер Байден получал деньги от Burisma", – заявил Деркач.

Банковская выписка свидетельствует, что за полтора года Burisma перечислила на "Роуземон Сенека Боа" 4,8 млн долларов, а американская компания отправила уже на счета Байдена вознаграждение в размере 871 тыс. долларов.

"Но, подчеркиваю, это только за полтора года. А сколько денег получил Байден за 4 года? Всего, по имеющимся у нас данным из отчета Подразделения финансовой разведки Латвии в пользу двух офшорных компаний-прокладок, а также Роберта Хантера Байдена с партнерами компания Burisma выплатила не менее 16,5 млн долларов. Общая сумма ущерба от неуплаченных налогов в Украине по разным уголовным производствам с аффилированными с Burisma структурами составляет почти миллиард гривен", – резюмировал депутат.

В скандале с деятельностью компании Burisma замешан экс вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что компанией Burisma владел министр охраны природы Януковича Николай Злочевский. Он отвечал за выдачу разрешений на добычу нефти и газа. После событий 2014 года Генпрокуратура начала расследовать возможные уголовные нарушения Злочевского, в том числе компании Burisma.

В августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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