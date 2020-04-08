Украина пострадает меньше от COVID, чем другие страны – шведский экономист

Мировой финансовый кризис, спровоцированный вспышкой коронавируса, отразится на экономике Украины куда меньше, чем на другие страны.

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Об этом заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, передает "Новое время".

"Сейчас кажется, что мировой финансовый кризис повлияет на мир куда сильнее, чем в 2008—2009 годах. Но, поверьте, Украина на этот раз пострадает гораздо меньше", - подчеркнул он.

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса

По его словам, последствия пандемии Covid-19 и для экономики, и для человечества будут значительными. Однако сейчас можно лишь предположить их природу и спроецировать наиболее уязвимые места.

"При этом, какой бы ни была пугающей ситуация с распространением коронавируса, Украина имеет некоторые преимущества. Во-первых, вирус затронул ее относительно поздно. Во-вторых, страна приняла разумные меры защиты", - подчеркнул эксперт.

Также, по его мнению, структура украинской экономики более защищена в отличие от других государств: отрасли с высокой цикличностью, такие, как сталелитейная промышленность и машиностроение, сейчас не так важны для украинского экспорта, как сельское хозяйство и добыча железной руды.

"Украина заходит в кризисную историю с довольно надежной финансовой точки: при небольшом бюджете и нынешнем дефиците платежного баланса, государственный долг остается в рамках безопасного предела, составляя чуть ниже 50% ВВП. Кроме того, золотовалютные резервы Украины достигают $26,6 млрд", - подчеркнул Аслунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение марта на фоне введенного карантина международные резервы Украины уменьшились на $1,7 млрд и по состоянию на начало апреля составили $24,9 млрд.

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