Украина поставляла интернет в "ДНР": что известно

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации аннулировала лицензию и разрешение на номерной ресурс компании "Дата Интернет" за поставки интернета на оккупированные территории Донбасса.

Соответствующие ограничения, которые были введены против зарегистрированной в Донецке фирмы, будут действовать на протяжении трех лет, сообщает Liga.net.

"Дата Интернет" также попала в новый санкционный список, который уже подписал президент Петр Порошенко.

Журналисты обнаружили, что у многих местных провайдеров оккупированных районов Донецкой области была хорошая связанность с внешним интернетом. В том числе и через компанию “Дата Интернет” (ints.net) с юридическим адресом в Донецке.

Несколько представителей телеком-рынка Украины отмечали, что "Дата Интернет" не работают в Донецке. Это связывали с тем, что в прошлом году в "ДНР" всех заставили подключаться только через "Углетелеком".

"Но на практике может оказаться, что "Дата интернет" продолжает подключать ко всемирной сети провайдеров в оккупированном Донецке. При звонке в ее техническую поддержку (украинский номер Vodafone из контактной информации) сотрудник компании говорил, что можно назвать точку включения в Донецке для тамошней локальной сети и оператор постарается подобрать вариант", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в так называемых "Л/ДНР" систематически пропадает мобильная связь. Причины разные – от вредительства до умышленного отключения связи "местными властями".

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