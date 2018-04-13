Украина поставила России ультиматум по газу

Украина может повысить тарифы на транзит газа по своей территории уже в нынешнем году, если с Россией не будет достигнуто приемлемое соглашение о сохранении объемов транспортировки топлива после 2019 года.

"Мы ведем работу по нескольким направлениям: с "Газпромом" проводим переговоры по поводу Стокгольмского арбитража и ставим вопрос о транзите после 2020 года. Есть также активный диалог с ЕС", – заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает ТАСС.

По его словам, таким образом "Нафтогаз" частично может компенсировать потери после отказа от транзита, от обесценивания украинской газотранспортной системы.

Витренко также подчеркнул, что запуск газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Украины.

"Учитывая еще и "Турецкий поток", может быть ситуация, что транзит по нашей территории будет сведен к нулю", – резюмировал представитель "Нафтогаза".

Как сообщал "Обозреватель", 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. Позднее в "Нафтогазе" подтвердили, что получили извещение от "Газпрома".