Украина попала в топ-3 самых дешевых стран мира

Украина оказалась на третьем месте в списке самых дешевых стран мира.

Такие результаты на основе индекса стоимости проживания Numbeo обнародовала британская компания MoveHub.

При этом среди стран Европы Украина стала самой доступной.

movehub.com

При составлении рейтинга учитывали почти 50 факторов. В частности это и стоимость аренды жилья, блюд в недорогих ресторанах, абонемента в спортзал, проезда на городском транспорте и коммунальных услуг.

Новости Киев поднялся в рейтинге самых дорогих городов мира

Дешевле, чем в Украине, можно прожить только в Пакистане и Египте.

Среди лидеров самых дешевых стран - Индия, Тунис, Косово и Грузия.

При этом самыми дорогими странами признаны Бермуды, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамы.

movehub.com

Украина в рейтинге самых дорогих занимает 113 место.

movehub.com

Как сообщал "Обозреватель", в прошлом году Украина заняла 24 строчку в рейтинге самых дешевых стран для проживания.