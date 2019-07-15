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Украина попала в топ-10 самых мусорных стран мира

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Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам мусора на каждого ее жителя.

“Украина, один из крупнейших дилеров оружия в мире, производит более 474 млн тонн отходов в год, из которых 448 млн являются опасными отходами", – сообщают аналитики из агентства 24/7 Wall Street, передает УНН.

Исследователи отметили, что ни одна из других 105 стран, о которых имеются данные, не производит больше таких опасных отходов.

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"Правительство признало обращение с опасными отходами как наиболее актуальный и важный вопрос, который необходимо решить в сфере обращения с отходами в целом. Отсутствие финансирования было определено как основная причина отсутствия инициатив в этой сфере”, – говорится в рейтинге.

При этом лидером антирейтинга стала Канада. За 2017 год страна произвела 1,3 млрд тонн мусора, а на одного жителя пришлось примерно 36 тонн.

Второе место – заняла Болгария с показателем 26,7 тонн мусора на человека. При населении чуть больше семи миллионов, страна производит около 190 млн тонн мусора.

На третьем месте оказались США, которые при населении 325 млн человек производят почти 8,5 млрд тонн мусора. На одного человека приходится около 26 тонн отходов.

Другие страны в списке:

  • Эстония (23,5 т мусора на человека);

  • Финляндия (16,6 т);

  • Армения (16,3 т);

  • Швеция (16,2 т);

  • Люксембург (11,8 т);

  • Сербия (8,9 т).

Украина производит более 474 млн тонн отходов в год

Украина производит более 474 млн тонн отходов в год

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

За последний год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе.

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Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.

Тема
Украина в рейтингах
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украина, один из крупнейших дилеров оружия в мире". Посмеялся)
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
И снова проходил мимо, меня это тоже повеселило. Как бы дитя не тешилось.
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