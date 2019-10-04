Украина попала в новый громкий скандал в США

Торговые представители Соединенных Штатов по просьбе Mastercard и Visa в 2018 году выступали против новых правил обработки данных и локальных платежных систем в Украине, Индии, Вьетнаме, Лаосе и Гане.

Электронные письма свидетельствуют, что Visa участвовала в нескольких обсуждениях, пишет Reuters

Кроме того, американские лоббисты в конце прошлого года убедили Индонезию ослабить правила, регулирующие ее новую внутреннюю платежную систему.

По словам источников, изменение правил позволит компаниям из США обрабатывать транзакции по кредитным картам без необходимости сотрудничать с индонезийскими компаниями.

Таким образом, решение Индонезии стало крупной лоббистской победой американских платежных компаний в попытках обойти целый ряд новых правил в Азии и других странах, касающихся хранения данных или продвижения местных платежных систем.

Торговые представители Соединенных Штатов по просьбе Mastercard и Visa в 2018 году выступали против новых правил обработки данных и локальных платежных систем в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января международная платежная система MasterCard изменила правила автоматического списания денег с карт.

Для каждого регулярного списания средств продавцы теперь должны получать явное согласие клиента на такие операции.

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