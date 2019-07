Украина попала в громкий скандал из-за новой купюры в 1 тысячу грн: все подробности

Дизайнеров Национального банка Украины обвинили в использовании пиратского шрифта при создании новой банкноты в тысячу гривен.

Об этом сообщил дизайнер Богдан Гдаль со ссылкой на официальный ответ создателей шрифтов Adobe на своей странице в Facebook. По его словам, скандал возник вокруг шрифта в надписи "Одна тысяча гривен" на обороте. Дизайнер заметил, что существует несоответствие форм некоторых букв шрифта официальным – Bickham Script Pro 3.

Как пояснил Гдаль, Bickham Script был создан еще в 1997 году, впоследствии лицензированный компанией Adobe, а к 2016 году вообще не было официальной кириллической версии.

Отмечается, что если до этого кто-то пользовался этим кирилличным шрифтом – "то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются ворованными", ведь лицензия шрифта запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание.

В то же время дизайнер в интернете нашел серию шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, датированные еще 2005 годом. Они были подписаны именем некой россиянки Александры Гофман - выяснилось, что "в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов". Гофман подписывала их своим именем и бесплатно распространяла без разрешения авторов.

Гдаль отмечает, что при сравнении можно увидеть, что Нацбанк использовал именно ворованный вариант, на который просто не может иметь лицензии. В Adobe подтвердили, что к 2016 году не было официальной кириллической версии шрифта.

"К выпуску шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официального кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии", – рассказал один из дизайнеров компании.

Также в Adobe ответили, что будут требовать у Национального банка Украины купить этот шрифт или возместить убытки. Дизайнер сказал: "Я не могу это комментировать. Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы совершенно новые печатные формы банкнот, вероятно, их не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это непростой процесс)".

"Ущерб нанесен – если у вас есть контакты в Национальном банке Украины, возможно, было бы хорошо, чтобы они знали о проблеме. Спасибо", – добавил дизайнер.

Также Гдаль сообщил, что Нацбанк использовал этот же шрифт в купюрах 20, 100, 500 и 1000 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 25 октября 2019 года введет в оборот купюру нового номинала — 1000 гривен. Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен - портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

