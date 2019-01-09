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Украина пообещала МВФ новое повышение цен на газ

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Украина взяла на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года.

Соответствующее условие является требованием Международного валютного фонда, сообщает УНИАН со ссылкой на Меморандум об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ.

"В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26%, вступившее в силу с 1 ноября 2018 года, и еще на 15% – с 1 мая 2019 года", – говорится в программе.

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Международный валютный фонд также ожидает, что следующим этапом в укреплении газового сектора в Украине станет полное соответствие цен рыночным уже с 1 января 2020 года.

​Напомним, что 19 октября 2018 года уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины. Одобрено и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на 1,4 млрд долларов.

Украина пообещала МВФ новое повышение цен на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
МВФ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Надо больше свободы
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Жить становится лучше, жить становится веселей!
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Главное теперь что церковь подчиняется Стамбульскому патриархату, а это - ерунда. Кстати - это те самые 15%, которые украинское правительство "выбило" из МВФ и это подавалось как "перемога"? Ну что, СУГС три раза )))
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Бандерлох Дебил
Бандерлох Дебил
Loginov Maxim, сРухс - троекратно)))
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