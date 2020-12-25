Украина помешает опреснять воду для Крыма: в России выступили с критикой

В Министерстве иностранных дел России считают, что проблема вододефицита в Крыму будет решена вне зависимости от действий Украины.

"От высказываний господина Дмитрия Кулебы (глава МИД Украины. – Ред.) едва ли планы по решению проблемы водоснабжения Крыма каким-то боком зависят. Чуть раньше, чуть позже, но все равно все проблемы, которые есть в Крыму, будут решены", – заявил представитель внешнеполитического ведомства в комментарии пропагандистскому информагентству "РИА Новости".

Кроме того, в МИД РФ заявили, что подобные угрозы якобы свидетельствуют о негативном отношении Украины к жителям Крыма.

"Слова Кулебы показывают подлинное отношение нынешних украинских властей к жителям Крыма: ради своих целей им наплевать на жизнь людей", – отметил собеседник.

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, такая линия поведения Киева не принесет результатов.

Напомним, что Украина планирует препятствовать сотрудничеству крупной международной компании с Россией по работе над опреснением воды во временно оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму останавливают перекачку воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя. Из 15 труб вода льется только из половины со слабым напором.

Бывший "прокурор" Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.