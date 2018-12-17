Украина получит от ЕС 37 млн евро: на что потратят деньги

Евросоюз выделит Украине 37 млн ​​евро для реализации Соглашения об ассоциации с ЕС и помощи в укреплении демократических принципов, прав человека и основных свобод.

Соответствующий документ был подписан правительством Украины и Европейской комиссией на полях 5-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое проходит в понедельник, 17 декабря, в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Помощь ЕС будет предоставляться по трем основным приоритетам:

на укрепление институциональной способности украинских властей имплементировать нормы ЕС в украинское законодательство. Кроме того, деньги пойдут на выполнение положений Соглашения об ассоциации в таких направлениях: окружающая среда, транспорт, энергетика, санитарный и фитосанитарный контроль, бухгалтерский учет, стандартизация, электронная коммуникация, кибербезопасность.

на совершенствование правовой базы и повышение возможностей украинских органов государственной власти и неправительственных субъектов эффективно способствовать соблюдению прав человека и основных свобод в Украине.

на содействие участию украинских организаций в программе ЕС "Горизонт-2020".

Зеркало недели

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро.