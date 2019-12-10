Украина получит новый кредит от МВФ: в США раскрыли детали

Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило Международный валютный фонд и Киев с достижением договоренностей о новой кредитной программе.
"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи", – говорится в Twitter дипломатического представительства США.
В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны.
Несколькими днями ранее стало известно, что Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В частности, МВФ предварительно согласовал программу финансирования на 5,5 млрд долларов сроком на три года.
"Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF", – говорилось в сообщении МВФ.
В то же время глава организации Кристалина Георгиева отмечала, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а предоставление средств будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.
"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков", – заявляла она.
Congratulations to #Ukraine and the IMF for reaching a staff level agreement for a new aid program. A successful IMF program is critical to Ukraine's economic growth and military defense.https://t.co/npFiHVB4W3— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 9, 2019
Посольство США поздравило МВФ и Украину с достижением договоренностей о новой кредитной программе
Как писал OBOZREVATEL:
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Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
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