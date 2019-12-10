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10 декабря • обновлено в 10:33
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Украина получит новый кредит от МВФ: в США раскрыли детали

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Посольство Соединенных Штатов в Украине поздравило Международный валютный фонд и Киев с достижением договоренностей о новой кредитной программе.

"Поздравляем Украину и МВФ с достижением договоренностей на рабочем уровне относительно новой программы помощи", – говорится в Twitter дипломатического представительства США.

В американском посольстве подчеркнули, что успешная программа Международного валютного фонда имеет решающее значение для экономического роста Украины и обороны.

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Несколькими днями ранее стало известно, что Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В частности, МВФ предварительно согласовал программу финансирования на 5,5 млрд долларов сроком на три года.

"Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF", – говорилось в сообщении МВФ.

В то же время глава организации Кристалина Георгиева отмечала, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а предоставление средств будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины строго зависит от соблюдения законности в стране, сокращения влияния интересов определенных лиц, защиты достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных вследствие банкротства банков", – заявляла она.

Посольство США поздравило МВФ и Украину с достижением договоренностей о новой кредитной программе

Посольство США поздравило МВФ и Украину с достижением договоренностей о новой кредитной программе

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Очередные долги, которые тяжелейшим бременем ложатся на будущие годы. Берешь ведь чужие деньги лишь на время. А отдавать приходится гораздо больше, свои и НАВСЕГДА. А еще навсегда придется продать землю, знаменитые украинские черноземы. Китайским и американским корпорациям.
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2
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Petrov Valery
Petrov Valery
$5 млрд долгов в обмен на отмену моратория на землю и продажу крупных госпредприятий. Так себе сдeлка.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Во что превратилась бывшая Украина... Фу.
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6
0
Mega Death
Mega Death
Кристина Стефанова, в злобную страну попрошайки, которая кроме дешёвых батраков и проституток ничего не может предложить миру)
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