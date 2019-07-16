Украина получит миллионы долларов от Европы: куда пойдут деньги

Нидерланды выделят для Украины 5 млн долларов в рамках Программы Организации Объединенных Наций по восстановлению и строительству мира.

Соответствующие средства будут направлены на укрепление безопасности и урегулирование ситуации в Донецкой и Луганской областях, говорится на сайте ПРООН.

Проект под названием "Усиление национального и местного потенциала для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции пострадавших в результате конфликта территориях Украины" должен воплотиться в жизнь в течение трех лет – к середине 2022 года.

"Проект будет опираться на работу, проводимую Программой ООН по восстановлению и развитию мира в рамках предыдущих проектов для стабилизации и повышения уровня общественной безопасности в этих областях", – отмечается в сообщении.

Представители международной организации заявили, что в рамках программы будет проводиться сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благосостояние жителей востока страны, будет развиваться сотрудничество этих институтов с местными общинами.

Кроме того, будут создаваться новые и улучшаться старые механизмы для решения конфликтов и предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих.

"Маргинализированные слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и строительству мира, при финансовой поддержке Нидерландов, улучшит общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечению правопорядка и решит сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины", – резюмировала постоянный представитель ПРООН в Украине Дафину Герчева.

Нидерланды выделят для Украины 5 млн долларов в рамках Программы Организации Объединенных Наций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, согласно которому Украина получит более 620 млн долларов.

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