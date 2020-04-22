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22 апреля • обновлено в 09:58
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Украина получит миллиард евро для преодоления последствий пандемии: Порошенко раскрыл детали

2.6т
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Европейская Комиссия вскоре объявит решение о выделении макрофинансовой помощи Украине. Ее размер может превысить миллиард евро.

Об этом на своей странице сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По его словам, Украина вошла в десять стран, которым предусмотрена помощь для преодоления последствий пандемии.

"Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе. Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса. При этом планируется, что Украина может получить более 1 млрд евро", – отметил Порошенко.

Украина получит миллиард евро для преодоления последствий пандемии: Порошенко раскрыл детали

"Это мощное проявление солидарности и поддержки нашего государства со стороны Евросоюза, признак высокого доверия и уважения, которые перестраивались шаг за шагом в течение предыдущих лет", – убежден Порошенко.

"Надеюсь, что украинская власть сможет быстро снять все преграды к восстановлению сотрудничества с МВФ и открыть путь для получения этой необходимой помощи от наших европейских партнеров", – отметил пятый президент.

Порошенко также подчеркнул, что фракция "Европейская солидарность" требует провести на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады для принятия так называемого банковского закона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом и внес соответствующие предложение в парламент.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Европейская Комиссия
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вот для чего нужен цирк с ка.ра.нт.ином,половину минимум "освоят" люби друзи.,отдавать конечно придется всем миром,кому безвиз,а кому последствия,мудро конечно.
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Забралов Ник
Забралов Ник
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Забралов Ник, Ты на клаве набираешь, как ваш гидрант на пианино???
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Это не паперть...это под проценты!!
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