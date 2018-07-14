Украина получит 55 вертолетов от французского авиагиганта

Украина получит от французского авиагиганта Airbus helicopters 55 вертолетов для Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Соответствующее соглашение подписало с компанией украинское правительство, передает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что контракт дает возможность использовать 55 вертолетов для обеспечения безопасности граждан.

Вертолет Н225

"Это беспрецедентный объем и он открывает новые возможности сотрудничества", - заявил он.

По соглашению в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.

Стоимость контракта составила 555 млн евро. Учтена как закупка вертолетов, так и техническая поддержка и обучение пилотов и обслуживающего персонала.

Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает на то, что уже осенью 2018 года получит первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза.