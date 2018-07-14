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МирСпорт

Украина получит 55 вертолетов от французского авиагиганта

1.6тЧитать новость на украинском

Украина получит от французского авиагиганта Airbus helicopters 55 вертолетов для Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Соответствующее соглашение подписало с компанией украинское правительство, передает пресс-служба Кабинета министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что контракт дает возможность использовать 55 вертолетов для обеспечения безопасности граждан.

Вертолет Н225

"Это беспрецедентный объем и он открывает новые возможности сотрудничества", - заявил он.

По соглашению в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.

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Стоимость контракта составила 555 млн евро. Учтена как закупка вертолетов, так и техническая поддержка и обучение пилотов и обслуживающего персонала.

Часть средств предоставляет пул французских банков, а также казначейство Франции в форме среднесрочных кредитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рассчитывает на то, что уже осенью 2018 года получит первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
С того же склада, что и джавелины.
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