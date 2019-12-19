Россия пойдет на уступки: чем победа в Стокгольме обернулась для Украины

"Газпром" готов компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По информации источников, соответствующие средства могут быть получены в результате взыскания арестованных активов российской компании. Об этом сообщают "Українські новини".

При этом "Газпром" не намерен напрямую возвращать деньги, чтобы не признавать проигрыш, однако не станет препятствовать принудительному взысканию активов.

"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", – отметил собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, которые пройдут уже в четверг, 19 декабря. Если вопрос по 3 млрд долларов будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

На сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы "Газпрома" из Великобритании и Нидерландов и заморозил дивиденды компании от участия в "Северном потоке".

"Газпром" не намерен напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, однако не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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