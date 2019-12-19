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19 декабря • обновлено в 11:37
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Россия пойдет на уступки: чем победа в Стокгольме обернулась для Украины

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"Газпром" готов компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По информации источников, соответствующие средства могут быть получены в результате взыскания арестованных активов российской компании. Об этом сообщают "Українські новини".

При этом "Газпром" не намерен напрямую возвращать деньги, чтобы не признавать проигрыш, однако не станет препятствовать принудительному взысканию активов.

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"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", – отметил собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, которые пройдут уже в четверг, 19 декабря. Если вопрос по 3 млрд долларов будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

На сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы "Газпрома" из Великобритании и Нидерландов и заморозил дивиденды компании от участия в "Северном потоке".

"Газпром" не намерен напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, однако не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов

"Газпром" не намерен напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, однако не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Дудко Олег
Дудко Олег
Скандальный сосед через несправедливое решение ангажированного суда отсудил у тебя часть имущества, это очень хороший повод продолжить с ним сотрудничать. Логика щеневмерлов потрясает.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Хоть пнем сову ,хоть сову об пень,а суд есть суд,присудили:будь добр,верни ворованное!.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только и ждут халявы, лишь бы урвать у России кусок пожирнее и запанувать, ни хрена не делая! Тьху, ну и народишко
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