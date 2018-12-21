Украина получила первый транш МВФ и тут же установила пятилетний рекорд

Украина получила первый транш в сумме $1,4 млрд в рамках новой программы stand-by по сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, благодаря поступлению денег МВФ международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд.

"Это пятилетним максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", - сказано в сообщении.

Программы предоставления траншей МВФ обычно не превышают 4-5 лет: деньги выдаются в обмен на проведение реформ. Наличие финансовой "подушки" помогает стране выйти из кризиса и достичь финансовой стабильности. Однако сотрудничество Украины с МВФ затянулось почти на 26 лет.

В МВФ уточнили, что каждые полгода будет проходить пересмотр программы для выделения следующих выплат.

Так, программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:

- продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;

- снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

- усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

- продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины.

19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

Напомним, Украина проходит период значительных валютных выплат по государственному и гарантированному долгу – в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.