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МирСпорт

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Украина получила первый транш МВФ и тут же установила пятилетний рекорд

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Украина получила первый транш в сумме $1,4 млрд в рамках новой программы stand-by по сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, благодаря поступлению денег МВФ международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд.

"Это пятилетним максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года", - сказано в сообщении.

Программы предоставления траншей МВФ обычно не превышают 4-5 лет: деньги выдаются в обмен на проведение реформ. Наличие финансовой "подушки" помогает стране выйти из кризиса и достичь финансовой стабильности. Однако сотрудничество Украины с МВФ затянулось почти на 26 лет.

В МВФ уточнили, что каждые полгода будет проходить пересмотр программы для выделения следующих выплат.

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Так, программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:

- продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;

- снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

- усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

- продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря МВФ принял решение о новой программе stand-by для Украины.

19 октября МВФ согласовал с Украиной новую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.

Напомним, Украина проходит период значительных валютных выплат по государственному и гарантированному долгу – в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
УкраинаМВФНациональный банк Украинытранш
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
"Это пятилетним максимум - последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года"... Это при Яныке что ли и без всяких кредитов МВФ?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Инкогнито Назар, А когда вы нам войну объявляли?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар, * войны
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1
Bio Sphera
Bio Sphera
...благодаря поступлению денег МВФ международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд.... - Гордость достойная идиотов.
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2
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Какая то странная склонность к мазохизму,радоваться тому,что вместо пеньковой удавки подарили шелковую....
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4
1
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дегтяренко Светлана, Удавку - это братья-монголы предложили белорусам, а благодаря МВФ Украина еще спляшет на похоронах Параши....
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1
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