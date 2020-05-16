Украина получила от Всемирного банка $135 млн на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Экономика 10:47, 16.05.2020

Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавирусной инфекции.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Министерство здравоохранения Украины подписало соответствующее соглашение", – говорится в нем.

Предполагается, что 35 млн долларов из этой суммы будут направлены на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальная часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие мероприятия в рамках внедрения реформы системы здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит от Всемирного банка дополнительно 150 миллионов долларов на социальную поддержку граждан.

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