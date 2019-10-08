Украина получила новые возможности: в Европе снизили монополию "Газпрома"

Во вторник, 8 октября, на очередной встрече операторов ГТС центральной и южной Европы "CESEC gas plenary meeting" снизили монополию "Газпрома".

Об этом сообщил в Facebook директор ООО "Оператор ГТС Украины" Cергей Макогон.

Он поделился основными итогами встречи. "Европа сделала выводы из ситуации 2009 года, когда Газпром остановил транзит. Реализовано много проектов по увеличению интерконнекторов между странами, что позволит оперативно транспортировать газ между странами", – рассказал Макогон.

В Европе снизили монополию "Газпрома" delo.ua

По его словам, должен заработать новый ЛНГ терминал в Хорватии мощностью 2,6 млрд м3.

"ТАР завершён на 89% и сейчас только остались работы в море. Мощность 10 млрд м3 с возможностью расширения до 20. Фактически это продолжение ТАНАР, который транспортирует азербайджанский газ через Турцию к границе с Болгарией и Грецией. IGB должен быть закончен в 2021, что позволит поставлять газ из ТАР в Болгарию. Трансбалканский газопровод должен быть в состоянии транспортировать из Греции и Болгарии с 01.01.2020 к границе с Украиной 4,1 млн м3 в день (1,3 млрд м3 в год). Все операторы подтвердили готовность", – поделился Макогон.

По его словам, для Украины и Молдовы это очень важно, так как позволит гарантировать поставки на юг Одесской области в случае блокировании поставок газа через территорию Приднестровья. В будущем Украина сможет по этому маршруту получать каспийский газ, когда такие поставки будут иметь экономический смысл.

"Медленно, но уверенно, региональный рынок становится более открытым и конкурентным. Монополия "Газпрома" значительно снижена", – резюмировал Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что из-за отказа Дании на прокладку труб "Северного потока-2" в своих водах строительство российского газопровода обойдется "Газпрому" и его партнерам "в сотни миллионов долларов".

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