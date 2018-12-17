Украина получила деньги на реформы: озвучены основные требования ЕС

Европейский Союз призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат.

"ЕС призвал также безотлагательно устранить торговые раздражители, в том числе мораторий на экспорт необработанного леса", – говорится в заявлении по итогам заседания Совета ассоциации Украина-Евросоюз, передает "Интерфакс-Украина".

Стороны подтвердили необходимость уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений зоны свободной торговли, дальнейшему содействию торговли и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований.

Киев подтвердил обязательства по реформе системы технического регулирования, в частности потребности ускорить принятие секторального и горизонтального законодательства.

В ЕС напомнили, что Украине следует выполнить обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации и ЗСТ, включая имплементацию европейского законодательства ЕС в национальное законодательство, внедрение административных и институциональных реформ и обеспечение функционирования эффективной и прозрачной административной системы.

Напомним, что 11 декабря Евросоюз перечислил Украине транш макроэкономического кредита на 500 млн евро. Деньги были предоставлены на проведение ряда реформ с процентной ставкой 1,25%. Долг надо погасить до апреля 2033 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря ЕС предоставил Украине второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.