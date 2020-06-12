Украина получила 2,1 млрд транша от МВФ: на какие условия согласилась

Украина в пятницу, 12 июня, получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by в сумме 2,1 млрд долларов.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в Twitter.

"Официально: Украина только полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – написал Смолий.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

11 июня Международный валютный фонд обнародовал текст нового меморандума, заключенного с Украиной по программе stand-by. OBOZREVATEL опубликовал полный текст требований к Украине.

Украина получила первый транш МВФ в 2020 году

Главные условия: все, что нужно знать

Тарифы на газ вырастут осенью

Одно из самых "чувствительных" условий – Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью, с началом отопительного сезона, спрос на газ вырастет в Европе, закончится карантин, подорожает доллар и тариф резко вырастет.

Сколько будет в результате стоить газ, сказать сложно, однако если правительство выполнит условие МВФ, то без подорожания не обойтись.

К сентябрю также должны упростить процедуру смены поставщика газа

Это делается для того, чтобы нарушить монополию на поставку голубого топлива населению. Со временем такие новшества должны способствовать формированию конкуренции.

Как это будет работать, пока неизвестно. Один из вариантов – увеличение пени за просрочку.

Условия для банковской системы ужесточат

В закон о банках должны внести поправки, которые касаются требований к капиталу. Это сделают уже к лету, чтобы ужесточить процедуру ликвидации задолженности связанных лиц. Соответствующие нововведения обязаны внести и в закон о Фонде гарантирования вкладов. Для государственных банков должны разработать программу погашения проблемных кредитов (те, что не возвращают). Такие нововведения предполагается утвердить уже в июне 2020-го.

"Нафтогазу" вернут автономию

Еще одно важное новшество – наблюдательный совет НАКа должен получить свои старые полномочия: они смогут назначать главу набсовета без каких-либо условий со стороны Кабмина. Логика МВФ – Кабмин не должен влиять на госпредприятие, иначе это создает коррупционные риски.

Медицина, пенсии, Антимонопольный комитет и налоговая

В меморандуме Украина также берет на себя обязательство завершить реформу налоговой и таможенной служб (они появились путем разделения ГФС, теперь же должны полностью сформировать территориальную структуру). Кроме того, до конца года необходимо создать инструменты для запуска второго уровня накопительной реформы (детальнее читайте здесь), а в медицинской реформе должен быть сохранен принцип "деньги идут за пациентом" (то есть финансировать медицинские услуги, а не места в больницах).

"Это то, что Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Это нам необходимо, это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направили в Украину еще 10 июня.

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